Ильдар Мухометов: "Права на Ткачева, Казакова и Серебрякова полностью находятся у "Адмирала", ни о какой скрытой аренде речи быть не может"

Руководство владивостокского клуба "Адмирал" выступило с заявлением, подчеркнув, что полностью владеет правами на хоккеистов Ткачева, Казакова и Серебрякова.

– В последние дни неоднократно доводилось не просто слышать, но и читать в некоторых СМИ о том, что ряд наших игроков якобы находятся в "Адмирале" в скрытой аренде, – отметил генеральный менеджер дальневосточной команды Ильдар Мухометов. – Называются фамилии нападающих Владимира Ткачева и Максима Казакова, а также вратаря Никиты Серебрякова. Мне хотелось бы подчеркнуть, что все права на вышеперечисленных хоккеистов находятся в полном распоряжении "Адмирала", и клуб вправе распоряжаться игроками по собственному желанию. За Ткачева была выплачена солидная денежная компенсация "Авангарду", Казакова мы получили у омского клуба в результате обмена на другого игрока, а Серебряков стал частью компенсации за нападающего Подшендялова, перешедшего в московское "Динамо". Мы довольны этими игроками, тем, как они начали сезон и работают на тренировках. Рассчитываем, что они уже в ближайшем будущем станут костяком нашей команды. (Михаил ЗИСЛИС)