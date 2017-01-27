Ильдар Мухометов: "Адмирал" выплачивает зарплату по графику"

Генеральный менеджер "Адмирала" Ильдар Мухометов сообщил, что клуб вовремя перечисляет зарплаты своим игрокам. В прошлом месяце появилась информация, что 10 клубов КХЛ имеют проблемы с финансированием и задолженности по зарплате.

- Проблем нет. Мы идем в графике - в ближайшие дни выплатим до конца зарплату за декабрь, - цитирует ТАСС Мухометова. - Наши учредители и партнеры пристально за этим следят и стараются, чтобы проблем не было. Знаю, что сейчас не самое простое время, на последнем совещании руководителей клубов лиги на это обратили внимание ее президент и председатель совета директоров. Перед руководителями клубов поставлена задача не допускать долгов. Каждый выполняет ее по мере своих возможностей, у "Адмирала" в этом плане проблем нет.