ИИХФ уведомлял КХЛ только о допинге Зарипова, Конева и Смита

Менеджер по коммуникациям ИИХФ Адам Стайсс отметил, что организация отправляла в КХЛ документ об обнаружении допинга у трех игроков, в числе которых нет форварда Сергея Плотникова. Ранее в СМИ сообщалось, что игрок СКА провалил допинг-тест, но избежал наказания.

– ИИХФ уведомляла КХЛ об обнаружении допинга только у трех человек – Зарипова, Конева и Смита – и их дисквалификации. Других фамилий в этом списке не было, – цитирует ТАСС Стайсса.

Напомним, что ИИХФ уведомила лигу о положительных допинг-пробах у нападающих Даниса Зарипова ("Ак Барс"), Андрея Конева ("Адмирал") и Дерека Смита ("Медвешчак").