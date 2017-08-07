22:29 7 августа | Хоккей — КХЛ

ИИХФ уведомлял КХЛ только о допинге Зарипова, Конева и Смита


Менеджер по коммуникациям ИИХФ Адам Стайсс отметил, что организация отправляла в КХЛ документ об обнаружении допинга у трех игроков, в числе которых нет форварда Сергея Плотникова. Ранее в СМИ сообщалось, что игрок СКА провалил допинг-тест, но избежал наказания.

– ИИХФ уведомляла КХЛ об обнаружении допинга только у трех человек – Зарипова, Конева и Смита – и их дисквалификации. Других фамилий в этом списке не было, – цитирует ТАСС Стайсса.

Напомним, что ИИХФ уведомила лигу о положительных допинг-пробах у нападающих Даниса Зарипова ("Ак Барс"), Андрея Конева ("Адмирал") и Дерека Смита ("Медвешчак").

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