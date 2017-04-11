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Игры в Санкт-Петербурге между СКА и "Магниткой" пройдут при повышенных мерах безопасности

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Домашние матчи СКА в финальной серии Кубка Гагарина против магнитогорского "Металлурга" пройдут при повышенных мерах безопасности, информирует клубная пресс-служба. Болельщиков просят по возможности воздержаться от проноса на арену сумок, рюкзаков и пакетов. Также отмечается, что на матчи лучше приезжать заранее, поскольку на входе будет осуществляться тщательный досмотр.

СКА 12 и 14 апреля проведет в Санкт-Петербурге третий и четвертый матчи серии с "Металлургом". После двух встреч в Магнитогорске счет в серии до четырех побед – 1-1.

Дополнительная информация

https://www.ska.ru/news/view/povyshiennyie-miery-biezopasnosti-v-liedovom-dvortsie/

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