Игры в Санкт-Петербурге между СКА и "Магниткой" пройдут при повышенных мерах безопасности

Домашние матчи СКА в финальной серии Кубка Гагарина против магнитогорского "Металлурга" пройдут при повышенных мерах безопасности, информирует клубная пресс-служба. Болельщиков просят по возможности воздержаться от проноса на арену сумок, рюкзаков и пакетов. Также отмечается, что на матчи лучше приезжать заранее, поскольку на входе будет осуществляться тщательный досмотр.

СКА 12 и 14 апреля проведет в Санкт-Петербурге третий и четвертый матчи серии с "Металлургом". После двух встреч в Магнитогорске счет в серии до четырех побед – 1-1.