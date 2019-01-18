Игроков МХЛ распределили по командам на Матч звезд КХЛ

Четыре игрока МХЛ были выбраны в команды на Матч звезд КХЛ, сообщает пресс-служба лиги.

Тренер команды дивизиона Боброва Илья Воробьев выбрал Кирилла Марченко из "СКА-Варяги".

Боб Хартли для команды дивизиона Чернышева сделал выбор в пользу Марка Вербы из "Русских Витязей.

Зинетула Билялетдинов, который возглавляет команду дивизиона Харламова, забрал на драфте Арсена Хисамутдинова из "Реактора".

Игорь Никитин, тренер команды дивизиона Тарасова, выбрал Антона Васильева из питерского "Динамо".