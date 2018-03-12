Игроки "Сочи" получили мини-отпуск перед двухнедельным сбором

Сегодня состоялось собрание игроков "Сочи" с тренерским штабом и руководством клуба. Как информирует пресс-служба "леопардов", хоккеисты получили возможность отдохнуть и провести время со своими родными и близкими. После небольшого мини-отпуска игроки снова соберутся в Сочи 26 марта, чтобы поддержать физическую форму в течение двухнедельного тренировочного сбора.

Напомним, что "Сочи" занял шестое место в Западной конференции, а в первом раунде Кубка Гагарина проиграл "Йокериту" (1-4).