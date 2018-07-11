Игроки "Салавата Юлаева" вышли из отпуска

Хоккеисты "Салавата Юлаева" сегодня вышли из отпуска, информирует официальный сайт клуба. Они прошли медосмотр и провели первое общекомандное собрание в раздевалке.

Нападающий Линус Умарк заявил, что рассчитывает на хороший старт сезона для уфимской команды.

- Надеюсь, в этом году старт будет лучше, чем в прошлом сезоне, - сказал Умарк в интервью клубной пресс-службе. - Но самое важное сейчас - хорошо провести сборы, стать сплоченной командой. Чтобы хорошо выступить в сезоне - необходимо много работать.

Голкипер Юха Метсола признался, что хочет побеждать со своей новой командой.

- Очень рад быть здесь, - сказал Метсола. - У нас отличная команда и прекрасный шанс выиграть что-то весомое. Вот почему я здесь – хочу побеждать.

16 июля "Салават Юлаев" отправится на сборы в Финляндию, которые продлятся до 27 июля.