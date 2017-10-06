Игроки минского "Динамо" добирались до арены на метро из-за пробок в Москве

Минскому "Динамо" пришлось добираться на матч регулярного чемпионата КХЛ с московскими динамовцами на метро. Из-за пробок в российской столице движение автобуса было сильно затруднено, возникла опасность не успеть на игру, поэтому было принято решение отправиться в московскую подземку.
Москва.Пятница.Вечер. Чтобы успеть на матч с @dynamo_ru, "зубрам" пришлось выйти из ставшего в пробке автобуса и отправиться на метро! @khl pic.twitter.com/6pAKElSe2x– ХК Динамо-Минск (@hc_dinamominsk) 6 октября 2017 г.
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