Игроки минского "Динамо" добирались до арены на метро из-за пробок в Москве

Минскому "Динамо" пришлось добираться на матч регулярного чемпионата КХЛ с московскими динамовцами на метро. Из-за пробок в российской столице движение автобуса было сильно затруднено, возникла опасность не успеть на игру, поэтому было принято решение отправиться в московскую подземку.

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