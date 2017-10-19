Игроки "Автомобилиста" подрались на тренировке, канадский легионер получил серьезную травму

Директор "Автомобилиста" Максим Рябков подтвердил информацию СМИ о драке, произошедшей на тренировке команды. Поругались 23-летний защитник Николай Тимашов и 26-летний канадский нападающий Бек Тэйлор. Последний в итоге получил перелом орбитальной кости. Ориентировочные сроки восстановления - около месяца. Тимашов никакому дисциплинарному наказанию подвергаться не будет.

- В ответ на вопросы журналистов могу подтвердить, что во время тренировочного занятия команды 18 октября произошла драка между двумя хоккеистами, - цитирует Рябкова официальный сайт "Автомобилиста". - Ни для кого не секрет, что в мужских контактных видах спорта такое случается довольно часто и не является серьезным новостным поводом.

Во время отработки выходов "3 в 2" защитник Николай Тимашов в рамках правил жестко встретил плечо в плечо нападающего Тэйлора Бека. Канадцу это не понравилось и он решил выяснить отношения, сбросив хоккейные краги и став зачинщиком. Тимашов поединок принял и оказался в нем сильнее. При обследовании хоккеиста Бека по окончании тренировки был диагностирован перелом орбитальной кости. Ориентировочные сроки восстановления - около месяца, клуб окажет медицинское содействие игроку в екатеринбургской клинике.

Отдельно отмечу, что информация о санкциях и даже отчислении Николая Тимашова из команды не соответствует действительности, он в составе "Автомобилиста" отправляется сегодня на очередной четырехматчевый выезд".