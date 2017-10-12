Игроки "Авангарда" пожелали Лемтюгову здоровья. Видео

Игроки "Авангарда" записали видео с пожеланиями здоровья и скорейшего выздоровления своему партнеру по команде нападающему Николаю Лемтюгову. 31-летний игрок в матче регулярного чемпионата КХЛ против "Барыса" (3:4) получил повреждение, после которого ему удалили селезенку. Омский клуб внес форварда в список травмированных до конца года.

Как сообщает пресс-служба "Авангарда", Лемтюгов находится в сознании, его состояние стабильное.

Игрок "Авангарда" порвал селезенку. Сможет ли он вернуться в хоккей?