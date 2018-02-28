Игроки "Амура" оплатили болельщикам автобусы из Хабаровска до Владивостока

Хоккеисты "Амура" оплатили болельщикам клуба расходы на аренду двух автобусов на выездной матч с "Адмиралом". Встреча пройдет 1 марта и начнется в 12.30 по московскому времени. Победа в основное время гарантирует "Амуру" участие в плей-офф КХЛ.

– На игре будет присутствовать порядка 300 болельщиков "Амура". До Владивостока они будут добираться на арендованных автобусах. Когда хоккеисты узнали, что поедет такая большая группа болельщиков, они предложили оплатить автобусы, – цитирует РИА Новости главу пресс-службы "Амура" Алексея Чечелева.