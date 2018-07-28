Игроки "Адмирала" посетили дом-интернат для престарелых и инвалидов

После утренней тренировки нападающие "Адмирала" Назир Гичибеков, Тигран Манукян и Никита Сироткин отправились в гости в Седанкинский дом-интернат для престарелых и инвалидов на берегу Амурского залива, информирует официальный сайт клуба.

На территории дома-интерната игроки во время своих прошлых посещений высаживали цветы, декоративные кустарники, играли в шашки и домино.

На этот раз хоккеисты приехали не с пустыми руками. Игроки тепло пообщались с постояльцами: рассказали о сборах, свежих новостях, будущих турнирах, и ближайших матчах.

Затем всем присутствующим были вручены календари, кроме того дому-интернату подарили два стола с настольным хоккеем, чтобы немного разнообразить перечень настольных игр.