Игрок "Динамо", призванный в армию, сыграет за команду в четверг

Нападающий московского "Динамо" Владимир Брюквин сможет принять участие в матче регулярного чемпионата КХЛ против рижских одноклубников. 27 октября он не смог сыграть в поединке со "Спартаком" (0:2), поскольку был призван в армию, а руководство клуба не договорилось с воинской частью.

- Настроение у Брюквина нормальное - армейское. Послезавтра он будет играть. Анисимов еще травмирован, ждем его в начале декабря, - цитирует ТАСС главного тренера "Динамо" Владимира Воробьева.

22-летний хоккеист в текущем сезоне провел 22 матча и набрал 12 (8+4) очков.