Игрок "Автомобилиста" попал в больницу после матча с ЦСКА

Нападаюющий "Автомобилиста" Франсис Паре попал в больницу после матча регулярнго чемпионата КХЛ против ЦСКА (3:4). Игрок получил травму глаза в третьем периоде.

- Получилось, что Паре травмировался, ему попали клюшкой в глаз, плохо видит, отвезли в больницу, - цитирует ТАСС главного тренера екатеринбуржцев Владимира Крикунова. - Нам из-за этого пришлось доигрывать в три звена, но в целом ребята нормально бились, забросили три шайбы. Но оказалось против ЦСКА мало забрасывать три, чтобы выиграть. Переломный момент - шайба, пропущенная нами при игре в большинстве.