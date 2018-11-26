"Игра была хороша!" Билялетдинов – о победе над "Нефтехимиком"

Главный тренер "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов после победы в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ над "Нефтехимиком" (3:1) заявил, что недоволен реализацией большинства.

– Игра была хороша! Все отдавались, – сказал Билялетдинов. – К сожалению, большинство пока не получается. Если бы забили в третьем периоде, то было бы меньше проблем, но пропустили и игра обострилась.

– Свитов после возвращения отыграл семь матчей. Как оцените его игру?

– Свитову пока тяжело. Ему войти не очень просто. Мы смотрим, терпим. Не могу сказать, когда он будет полностью готов. Я хочу, чтобы быстрее. Он старается, но видно, что ему тяжело. (Артур Еникеев)