Игорь Захаркин: "За "Югрой" будет интересно наблюдать"

Бывший главный тренер "Югры" Игорь Захаркин в интервью "СЭ" рассказал, что часто устраивал собрания для команды с просмотром видео. По словам 59-летнего наставника, несмотря на отсутствие результата, игра стала меняться в лучшую сторону.

– После турнира в Омске вы устроили команде долгое и эмоциональное собрание на целый час, ведь все были недовольны поражениями. Часто ли приходилось эмоционально говорить в "Югре"?



– Часто. Не так как в Омске, ведь это быстро приедается игрокам. Но мы устраивали собрания с видео, чтобы объяснить нашим хоккеистам, что именно надо делать, как именно. Несмотря на то, что в турнирной таблице нет результатов, я-то вижу, что игра стала меняться в лучшую сторону. Команда сейчас на ходу, я просто чувствую, что "Югра" может добиться результата.



– Какого?



– За ней будет интересно наблюдать. Ребята стали играть лучше – это заметно. Посмотрите, с какой отдачей они выходят на лед, как стали ложиться под шайбу, у нас выросло количество блокированных бросков. Есть моменты, которые внушают оптимизм. Если бы у нас было больше времени для работы, то мы бы играли еще лучше. Но времени не было. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

Полное интервью Захаркина



