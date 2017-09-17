Игорь Захаркин: "Югру" списали? Не надо так говорить"

Главный тренер "Югры" Игорь Захаркин после поражения от "Авангарда" (2:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что его команду не правильно списывать со счетов в этом сезоне. Специалист считает, что в "Югре" нет никакой паники из-за неудачных результатов.

– Та болезнь, которую я не могу выкоренить – это нарушения дисциплины в самых неожиданных ситуациях, – сказал Захаркин. – В тех позициях, когда в принципе нельзя допускать эти моменты. Это происходит из матча в матч. Мы играли с "Авангардом" пять дней назад, пропустили голы в ситуациях два в два. Сегодня примерно то же самое происходило. И это проблема на самом деле. Ведь в таких нюансах и складывается класс команды, ее турнирное положение. Мы много работаем над этим, но пока, к сожалению, результат приходит очень медленно. Я не могу обвинить ребят в том, что они не сражались или играли недостаточно активно. Тем более, что у вас замечательная команда, полный стадион, великолепная хоккейная публика, правильно реагирующая на любые ситуации.

Если говорить о нюансах, то мы пока проигрываем в разгоне атаки – совершенно очевидно, что "Авангард" это делает быстрее и поэтому они быстрее насыщают зону атаки игроками. У нас пока это не получается. По многим причинам. И эти мелочи не позволяют нам по-настоящему развернуть атаку. Поэтому мы и забиваем гол, два или ничего. Но ситуация эта контролируемая, мы много работаем над этими моментами. И надеюсь, что если команда продолжит выходить с таким же волевым настроем, то мы выправим ситуацию.

– У команды непростое турнирное положение. Давит ли это на игроков?

– Я не вижу никакой страшной ситуации. Мы играем с очень сложными соперниками. Нам теперь предстоит и сложная домашняя серия. Нам самое главное – это выстроить командную игру. Это важнейшее сейчас. Сегодняшний матч был не столько в турнирном смысле интересен, сколько в конструктивности, выполнении задания игроками, проявления их волевых качеств. Я не вижу никакой паники, никаких проблем внутри коллектива, команды, клуба. Важно делать шаги. Для нас каждая игра – это новый тест, новый экзамен.

– Многие журналисты уже списывают вашу команду…

– Не надо так говорить, это не совсем правильно. Есть восемь критериев, и среди них очень важно, какое место займет команда. Другое дело плей-офф – эта задача для нас сейчас становится сложнее. Но я думаю, что если из ближайшей домашней серии мы выйдем с очками, то "Югра" будет совершенно иной командой в октябре.

– В десятом матче чемпионата "Югра" впервые выиграла третий период. Что раньше мешало?

– Когда-то сила игры соперника, когда-то наша собственная глупость, как например, в матче против Риги. Всегда по-разному. Наверное, где-то это и неуверенность в себе. Команда должна почувствовать вкус победы. И тогда придет уверенность. Когда выигрываешь матчи, это придает уверенности, раскованности игрокам. Пока же мы проваливаемся. И отсюда неуверенность. Хорошо, что сегодня мы выиграли заключительный период, но этого недостаточно. (Анна ЛЕВЧЕНКО)