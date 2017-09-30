Игорь Захаркин: "Югре" нельзя дальше жить с такой философией"

Бывший главный тренер "Югры" Игорь Захаркин в интервью "СЭ" отметил, что так дальше комплектоваться клубу из Ханты-Мансийска нельзя. По словам 59-летнего наставника, должен пойти процесс омоложения состава.

– Объясните ситуацию с Дмитрием Макаровым. То его отчисляют, то снова подписывают, а затем вносят в список отказов.



– Мне кажется, что Дмитрий полностью отрабатывал свои деньги. Там вопрос был в том, что кому-то казалось, что Макаров получает гигантские деньги и не заслуживает их. Мне казалось, что он полностью отрабатывает каждую копейку.



– С такой статистикой?



– У него нет голов – это беда. Но он выполняет огромную работу на льду. Макаров меня полностью устраивал, как хоккеист.



– Почему же от него отказались?



– Список отказов – это не та тема, в которую лезет главный тренер. Этими вопросами я точно не занимался. Но мне кажется, что сейчас клуб пойдет на значительное омоложение состава, так как уже пришло понимание, что дальше жить с такой философией нельзя. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

Полное интервью Захаркина