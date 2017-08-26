Игорь Захаркин: "Югра" пропустила все шайбы из-за детских ошибок, которые недопустимы в КХЛ"

Главный тренер "Югры" Игорь Захаркин после поражения от "Спартака" (2:6) в матче регулярного чемпионата КХЛ заявил, что у команды сложный психологический момент. Также специалист отметил, что не стал менять вратаря по ходу встречи, так как это не изменило бы игры.

– В нашей команде сейчас наступает сложный в психологическом плане момент. У нас не получается игра. Мы пропускаем быстрые голы. У нас очень много потерь, индивидуальных ошибок, которые объясняются высоким напряжением, которое, мы, тренеры, создали. Поэтому нам сейчас нужно успокоиться и начать все сначала: самые просты ходы, самые простые комбинации. Это даст команде движения, необходимую уверенность, и тогда мы сможем изменить ситуацию в нашу пользу. Все шайбы были заброшены с контратак из-за простых детских ошибок, которые недопустимы в команде КХЛ.

– Почему вы не заменили вратаря после такого количества пропущенных шайб?

– Илья очень спортивный парень и хочет доиграть матч до конца. А в данной ситуации он и игру-то почувствовать не может, не было большого напряжения на него, не было сложных позиционных атак у соперника. Хотелось бы еще раз отрепетировать это взаимодействие защитников и вратаря. Мы решили, что Илья доиграет этот матч до конца, потому что было очевидно, что и другой вратарь был бы бессилен в этой ситуации, с такими провалами в обороне.