Игорь Захаркин: "Югра" проиграла "Локомотиву" из-за безобразной реализации большинства"

Главный тренер "Югры" Игорь Захаркин после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Локомотива" (2:3) отметил, что команда не реализовала свои шансы при игре в большинстве. По его мнению, это является причиной проигрыша.

- Во втором периоде пять минут мы должны были реализовать и, в целом, у нас были хорошие шансы при игре "5 на 4", - приводит пресс-служба "Югры" слова Захаркина. - К сожалению, в численном большинстве мы играем безобразно, поэтому и проиграли матч в целом.