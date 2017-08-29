Игорь Захаркин: "Югра" не готова психологически"

Главный тренер "Югры" Игорь Захаркин после поражения от рижского "Динамо" (2:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ посетовал на то, что его подопечные находятся не в очень хорошем психологическом состоянии. Наставник ханты-мансийцев отметил, что необходимо как можно быстрее сбросить накопившийся эмоциональный груз.

- Казалось бы, очень легко объяснить это поражение удалением "три на пять", ситуацией, которая была непозволительной, - приводит официальный сайт "Югры" слова Захаркина. - Но то, что мы за 13 секунд пропустили гол… Это еще раз подтверждает, что команда психологически не в том состоянии, чтобы бороться до конца, удерживая результат. Хотя видно, что команда играет. Качество игры повысилось, но в моменты, когда нужно удержать счет или переломить игру, мы пока не видим правильного выполнения игрового задания. Ребята это понимают. Я переживаю вместе с ними. Я вижу, как серьезно они готовятся к матчам. Нужно просто найти баланс. Предстоящие игры должны сплотить ребят, снять эмоциональный груз. Если подвести итог всей домашней серии игр, то играли-то неплохо, но пропустили много от "Спартака", сегодня не смогли удержать счет. Это, конечно, все время бьет по психике, и с этим нужно сейчас серьезно работать.

- Первый период вы играли в активный прессинг. Это тот стиль, который вы прививаете команде?

- Мы хотели бы так играть, и так будем играть, и когда придут очки, сбросим этот эмоциональный груз.

- Сегодня мы увидели уже другую игру "Югры". Какую работу вы провели с командой?

- Мы все сейчас понимаем, что попали в трудное положение, и связано это не с тем, что мы плохо играем, а с тем, что на нас сейчас огромная ответственность за результат. Как следствие, видим напряжение, которое приводит к удалению Горбунова и выбросу шайбы Анкудиновым в меньшинстве, и мы две минуты играем втроем. Мы сейчас много разговариваем с ребятами, хочется в каждого вселить уверенность.