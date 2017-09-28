Игорь Захаркин: "Я ухожу из "Югры", завтра подписываю бумаги"

Главный тренер "Югры" Игорь Захаркин подтвердил свой уход из ханты-мансийского клуба. Его сменщиком может стать Анатолий Емелин.

– Завтра приеду в клуб, чтобы подписать бумаги, – сказал Захаркин. – После этого буду иметь моральное право комментировать свой уход. То, что я покидаю "Югру", – это сто процентов, сомневаюсь, что утром я передумаю. (Марат САФИН)

Под началом Захаркина "Югра" провела в регулярном чемпионате КХЛ 14 матчей, набрала 9 очков и занимает последнее место в Восточной конференции.