Игорь Захаркин: "Взяли Паршина, потому что с игроками в "Салавате" все очень плохо"

Сегодня "Салават Юлаев" выменял у "Авангарда" 30-летнего нападающего Дениса Паршина. Корреспондент "СЭ" связался с главным тренером уфимского клуба и расспросил его о новичке команды.

– Почему решили приобрести у "Авангарда" Паршина?

– Дело все в том, что у меня очень плохо с игроками в команде. Потому что у меня сейчас семь человек больных, и я не знаю будущее Энгквиста, совсем не знаю, когда у меня начнет играть Григоренко. А мне нужно создавать первое и второе звено. Потому что я играю сейчас практически третьими и четвертыми звеньями. Квалифицированных игроков сейчас мало на русском рынке, и поэтому мне понравился вариант с Паршиным, которого я хорошо помню по ЦСКА, следил за его карьерой, знаю его возможности. Я думаю, что он со своей подвижностью, умением держать шайбу, входить с шайбой в зону совершенно точно впишется в нашу команду, и это будет усиление.

– Можно сказать, что это "ваш" игрок?

– Давайте я подержу его немного в руках, и тогда уже будем делать выводы. Я его помню, когда ему было 18 лет. Он начинал у нас. Потом я его очень долго не видел. Пусть потренируется, сыграет пару матчей. Я знаю, в каком звене хочу его использовать, и надеюсь, что не ошибся, что он подойдет именно в это звено. А как это все будет – вы увидите в матче с "Локомотивом".

– Насколько мне известно, компенсация была совсем небольшой.

– Я не знаю условий сделки. Не знаю, была ли вообще компенсация. Мне показалось, что его просто освободили там, а мы его просто забрали. Но я не в курсе.

– Поиски центрфорварда с приобретением Макарова вы прекращаете?

– Нет. Центральный мне обязательно нужен. Потому что Макарова я хочу несколько иначе использовать. И мне по-прежнему нужен центрфорвард под Умарка и Капризова. Сейчас матчи будет играть Миша Воробьев, а дальше я буду смотреть. Мне все равно нужно создавать звено, которое возьмет на себя лидерские функции. Поэтому мы будем продолжать поиски.

– Шел разговор о легионере из НХЛ.

– Был такой кандидат, но тот игрок решил продолжить карьеру в Швейцарии, а не в России. (Игорь ЕРОНКО)