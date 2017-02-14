Игорь Захаркин: "Выиграли еще и потому, что "Салавату" победа нужнее, чем "Ак Барсу"

Главный тренер "Салавата Юлаева" Игорь Захаркин после победы над "Ак Барсом"​ (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ остался доволен игрой команды. По словам наставника, подопечные сражались за результат.

– Мне понравилась наша команда. Потому что она не столько играла, сколько сражалась за победу, – отметил Захаркин. – Мы попали в сложное положение, отступать нам некуда. Мы выиграли еще и потому, что нам победа нужнее, чем "Ак Барсу".

– Что известно о характере повреждений Логинова и Нестерова?

– Пока по их травмам ничего не могу сказать. Ну, получили. У нас есть другие хоккеисты.

– Стоит ожидать появление Хартикайнена, Соина?

– Хартикайнен в среду начнет тренировки на льду. Дальше решим. Соин должен сделать снимок, и мы будем смотреть, что делать с его суставом.

– Появилась довольно странная информация о возвращении Умарка в Швецию, несмотря на действующий контракт и в следующем сезоне.

– Я не читал. Мне гораздо важнее, чтобы с командой все в порядке было. Вы же видите положение, в которое попали. И сразу мы получили столько… Узнали, кто друг, а кто нет. Это полезно для команды. Кто паникует, а кто верит в команду. Мне понравилось, что парни сплотились. Я не могу назвать ни одной игры, где они просто сдались. Здорово, что сыграли дружно, заслуживают моего восхищения.

– А когда ждать Умарка?

– В ближайшие дни должен приехать, когда на льду – не знаю.

– Капризову с Арзамасцевым тяжеловато пришлось после игр в сборной?

– Так всегда бывает. Парни впервые попали в национальную команду, провели три матча за четыре дня. Много эмоций отдали. Я, может быть, и дал бы им отдохнуть. Но они молодцы, что вышли и сражались. (Вадим АМИНОВ)