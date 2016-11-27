Игорь Захаркин: "Во втором периоде Паршин разошелся"

Главный тренер "Салавата Юлаева" Игорь Захаркин после матча регулярного чемпионата КХЛ с "Локомотивом" (1:2) посетовал на ошибки, а также на слабую игру в атаке. По словам наставника, соперник сыграл очень хорошо.

– "Локомотив" начал энергичнее и мощнее, чем мы. Было видно, что команда заряжена на серьезный матч, – цитирует Захаркина официальный сайт "Салавата". – Мы тоже готовились и во второй половине первого периода сумели частично перехватить инициативу, создавали какие-то моменты. Ну и две ошибки в обороне позволили сопернику добиться результата 2:0. И что бы мы ни делали, у нас сегодня не получилась игра в атаке. И это не наша слабость, это очень хорошо сыграл "Локомотив", потому что позиционных атак было мало, мы не сумели создать напряжение на ворота соперника. Те шансы, которые у нас были, мы использовали сегодня очень плохо.

– Как оцените дебют Дениса Паршина?

– Денис сыграл неплохо. Первый период был немножко робким, а потом он разошелся, мы увидели техничного игрока, который умеет держать шайбу, создавать, обострять, поэтому совсем-совсем неплохо.

– Команда в последнее время проигрывает по силовым приемам, что можете сказать по этому поводу?

– В первую очередь, те проблемы, которые у нас есть в команде, не позволяют сыграть в полном силовом объеме, в котором мы могли бы сыграть. Второй момент: наши нападающие больше заточены на атаку и не всегда приходят в позиционную оборону. Они помогают защитникам, но очень мало используют свой корпус.