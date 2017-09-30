Игорь Захаркин: "В "Югру" попадали те, кто больше никуда не попал"

Бывший главный тренер "Югры" Игорь Захаркин в интервью "СЭ" рассказал о комплектации команды. По словам 59-летнего наставника, команда формировалась по остаточному принципу.

– Глядя за "Югрой", у меня все время возникал вопрос, как же там ищут хоккеистов. Вот, например, американец Джереми Морин. Провел три матча и был отчислен. У вас был турнир в Омске, чтобы понять, какой это хоккеист.



– С Морином – это и моя ошибка. Я смотрел этого игрока – его пригласили с моего одобрения. Объясню, что не получилось у Джереми. Нам его рекомендовали, как человека, которому есть что доказывать в карьере. Он выступал за "Чикаго", ему не давали шанс, и парень хотел показать себя. Надо сказать, что во время подготовки все прогнозы по нему сбывались. Он действительно работал очень качественно. Но начался турнир, и все куда-то исчезло. Такое ощущение, что Морин вообще не понимал, где находится.



– "Югра" неожиданно выиграла борьбу за финна Вели-Мати Савинайнена. Знаю, что его хотели несколько клубов, но взять форварда удалось вам. Однако он играет так слабо, что многие менеджеры обрадовались, что не совершили ошибку.



– Он играет не слабо. Проблема финского нападающего в том, что он слишком много внимания уделяет обороне, а из-за этого страдает его атакующий потенциал. Ему бы больше сосредоточиться на голах, а он решает другие задачи.



– А как появлялись такие люди, как Дмитрий Моня, Максим Пестушко?



– Стоп-стоп, вы все-таки не забывайте, как именно комплектуется "Югра". Команда формируется по остаточному принципу. К нам попадают все те, кто больше никуда не попал. И только тогда они оказываются в поле зрения наших менеджеров. (Алексей ШЕВЧЕНКО)