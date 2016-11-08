Игорь Захаркин: "В третьем периоде матча с "Ладой" увидел самоотверженность игроков "Салавата"

Главный тренер "Салавата Юлаева" Игорь Захаркин после победы над "Ладой" (4:2) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ подчеркнул, что команда плохо начала эту встречу. При этом, по словам Захаркина, в третьем периоде его подопечные действовали блестяще.

– Мы плохо начали – показали слабое движение, – подчеркнул Захаркин. – Это объясняется перерывом, ребята вышли из игрового режима. Во втором периоде здорово забросили две шайбы. Но у нас опять не хватило концентрации на весь период. Ну а третий период провели блестяще, я увидел и самоотверженность при блокировании бросков.

– Продолжите ли ротацию в ходе игры, команда также будет в пять звеньев играть? Потому что задействовано четырнадцать нападающих.

– Это, наверное, первый матч на протяжении осени, когда мы играли с длинной скамейкой. Это хорошо: можно подстегивать, менять, ротировать неудачно играющих игроков. Пока не знаю, будем ли продолжать так действовать. Нам пока еще рано играть в три пары защитников. Но обстоятельства сложились таким образом, что мы вынуждены играть в три пары. (Вадим АМИНОВ)