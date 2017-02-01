Игорь Захаркин: "В "Салавате" нет тайн от игроков, у нас не мадридский двор"

Главный тренер "Салавата Юлаева" Игорь Захаркин заявил, что все игроки уже знают состав на предстоящую встречу регулярного чемпионата КХЛ против СКА, которая состоится сегодня. На данный момент уфимцы идут на пятом месте в турнирной таблице Восточной конференции и имеют серию поражений из семи игр кряду.

– Сведберг сломал клюшку на тренировке? Бывают такие ситуации на тренировках, когда игрок по тем или иным причинам может вспылить, – цитирует "БИЗНЕС Online". – Ничего особенного нет. Он знает, что не сыграет со СКА. Все знают, кто будет играть и не играть. У нас нет тайн, у нас не мадридский двор.