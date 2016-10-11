Игорь Захаркин: "В хоккей никогда нельзя играть без сердца"

Главный тренер "Салавата Юлаева" Игорь Захаркин после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Югры" (2:3) отметил, что его команда отдала не достаточно сил на площадке. Вместе с тем, наставник команды возложил вину за поражение на свой тренерский штаб.

- В хоккей можно играть хорошо, можно играть плохо, но в хоккей никогда нельзя играть без сердца, - приводит пресс-служба "Салавата Юлаева" слова Захаркина. - Если команда выходит и думает, что соперник отдаст нам эти очки, то это глубокая ошибка, большое заблуждение. Очевидно, мы, тренеры, не сумели достучаться до наших игроков и доказать им, что они без полной самоотдачи очень мало что представляют из себя на льду. Поэтому я считаю, что это чисто тренерское поражение, потому что команда первый и второй период была не готова отдаваться полностью матчу и добиваться результата с потом и кровью.

- Может быть, Андрей Гаврилов подустал и стоит дать сыграть Сведбергу?

- У нас по плану было так, что Сведберг должен был играть следующий матч по-любому. Даже если бы сегодня Андрей сыграл на ноль.



- Что с Линусом Умарком после того, как шайба попала ему в голову?

- Ходит, злится, все в порядке с ним, значит.