Игорь Захаркин: "Удивлен, что Мянтюля не выдержал нагрузок"

Главный тренер "Югры" Игорь Захаркин в интервью "СЭ" отметил, что финский защитник Туука Мянтюля уехал из команды, потому что не был готов к полноценной работе. По его словам, с расставание с хоккеистом прошло мирно.

– Говорят, что финский защитник Туука Мянтюля уехал от вас, увидев, как вы работаете на сборах. Я поражен этой историей потому, что всегда вас считал "западным" специалистом, который не будет давать одинаковые нагрузки условным Евгению Артюхину и Анатолию Голышеву. Вы же всегда были против общего подхода к хоккеистам.

– А он оказался не готов к тяжелой работе на льду. Так и сказал – "морально не готов", и мы с ним мирно расстались. Насколько я знаю, Мянтюля подписал контракт с "Мальме", он поехал доигрывать, а у нас с таким настроением находиться нельзя. Хотя я удивлен, что он не выдерживал. Не было ничего такого, что может поразить. Пытался найти с ним общий язык, но это ни к чему не привело. Ну что же, нам нужны те, кто готов. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

Полное интервью Игоря Захаркина