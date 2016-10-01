Игорь Захаркин: "У "Салавата Юлаева" никакого спада не было"

Главный тренер "Салавата Юлаева" Игорь Захаркин после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Сибирью" (2:1) отметил, что у его команды не было спада.

– Игра была очень сложная, "Сибирь" – команда хорошо организованная, быстрая, жесткая, – приводит слова Захаркина официальный сайт "Салавата Юлаева". – Мы пытались придерживаться нашего плана, играть строго в средней зоне, не пускать их на свободный лед, минимизировать броски с опасных позиций. Хорошо, что нам удалось забить в численном неравенстве. Выстояли в трудные последние минуты.

– Можно сказать, что спад закончился и фрустрации не будет?

– У нас не было спада. Команда играла хорошо и в тех матчах, которые мы проигрывали. Другое дело, что у нас была проблема реализации. Играли молодые мальчишки, которые не имели опыта игры в КХЛ, но они набираются опыта, поэтому и приходит рано или поздно результат. Вы, наверное, иронизируете по поводу фрустрации. У нас никакой фрустрации нет.