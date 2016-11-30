Игорь Захаркин: "У "Салавата" проснулось стремление забрасывать шайбы"

Главный тренер "Салавата Юлаева" Игорь Захаркин после матча регулярного чемпионата КХЛ против рижского "Динамо" (3:0) отметил, что его команда удачно действовала в обороне и много атаковала. Уфимцы впервые за четыре игры забросили больше одной шайбы в ворота соперника.

- Мы сыграли очень организованно, сумели погасить атаки соперника в средней зоне, очень хорошо ребята отрабатывали в обороне, - приводит пресс-служба "Салавата" слова Захаркина. - Забили быстрый гол, много комбинировали, пытались атаковать. Сегодня можно сказать, что частично проснулось наше стремление забрасывать шайбы. Не совсем удачно сыграли 5 на 4 и 5 на 3, хотя создавали моменты, но реализация подвела. Отлично сыграл, хоть у него и немного было работы, Гаврилов. Ну и в целом, что очень показательно, игроки продолжали ловить на себя шайбы при счете 3:0. Это говорит о хорошей командной морали.



- Быстрый гол, как со "Спартаком", не расслабил команду?



- Учитывая это, мы стали больше играть в обороне. Мы не пытались развивать успех, а пытались играть дисциплинированно.



- Сочетания, которые появились со второго периода, останутся в следующих матчах?



- Я продолжаю искать лучшие сочетания, особенно учитывая то, что скоро расположение команды покинут Капризов и Воробьев. Мы смотрим вперед и ищем улучшение состава.