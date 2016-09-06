Игорь Захаркин: "У "Салавата" нет конструктивной игры"

Главный тренер "Салавата Юлаева" Игорь Захаркин после поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от рижского "Динамо" (2:3 Б) посетовал, что у его команды пока не получается демонстрировать конструктивную игру.

– Я вижу, что команда много работает, – сказал Захаркин. – Есть броски по воротам, ребята пытаются обороняться квалифицированно. Но у нас нет той конструктивной игры, которую нам всем хотелось бы видеть. Поэтому и мало голов. Причина достаточно очевидна, ничего сложного нет, чтобы понять, почему это происходит. Мне нравится, что парни до конца бьются. И по той же причине нам приходится на три звена переходить. Жаль, что второй матч подряд по штрафным броскам проигрываем. Хотя мы тренируем броски. Отсюда и такой результат.

– "Салават" как минимум второй матч подряд не только проигрывает по буллитам, но и отыгрывается.

– Просто у нас неоднородный состав. Мы теряем в темпе, отдаем инициативу сопернику. Реализация страдает. Рига, например, забила нам два гола в неравенстве. Голы такие… Так получилось, просто два раза подправили. И ведь большая нагрузка лежит на игроках, которые играют в меньшинстве, а затем и на большинство выходят, и в равных составах. Игровое время большое. Вот утомление и является причиной такой результативности. Техничный Умарк не забивает из стопроцентных ситуаций. Когда в конце матча он получил пас от Хартикайнена, Линус должен был решать исход встречи.

– Ваш помощник Андрей Зюзин вновь наблюдает за игрой с трибуны.

– Я хочу разобраться в проблемных местах нашей обороны. Мы по специальной программе сейчас работаем. Надо увидеть пограничные моменты, в которых мы игроков соперника теряем. В этом важно разобраться. (Вадим АМИНОВ)