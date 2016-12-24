Игорь Захаркин: "Тут нельзя паниковать, команда создает шансы"

Главный тренер "Салавата Юлаева" Игорь Захаркин после матча регулярного чемпионата КХЛ с "Медвешчаком" (2:3 Б) посетовал на реализацию голевых моментов. По словам наставника, команда сыграла лучше по сравнению с предыдущем матчем.

– Сегодня мы сыграли лучше по сравнению с предыдущим матчем. Было больше командного движения. Команда по-настоящему сражалась, – цитирует Захаркина пресс-служба "Салавата". – Пропустив голы, продолжали бороться и сделали счет 2:2. Третий период провели значительно интереснее, создавали моменты, но по-прежнему нас, тренеров, пока не устраивает качество. Потому что мы создаем моменты и не можем реализовать их. Сейчас мы должны очень быстро определиться, в чем здесь дело. В первую очередь, почему у нас не срабатывает численное неравенство.



Тут нельзя паниковать, команда создает шансы. Завершающего броска нет пока. Может быть, это следствие той большой физической работы, которую команда провела в перерыве, и игроки частично потеряли тонкие координационные навыки. Я не хочу говорить, что причина именно в этом, но это одна из версий, мы прорабатываем и другие. В любом случае по сравнению с предыдущим матчем команда сделала шажочек вперед.