Главный тренер "Салавата Юлаева" Игорь Захаркин после победы в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ над "Югрой" (3:2) подчеркнул, что хозяева играли очень здорово.

– Думаю, зрителям сегодняшний матч понравился, – приводит официальный сайт "Югры" слова Захаркина. – Он получился жесткий и напряженный, игра держала напряжение до конца. Для нашей команды главной радостью стало то, что приехала наша молодежь, и мы смогли сыграть в четыре состава. Но в то же время, самой большой неприятностью стала травма Линуса Умарка. И теперь нам нужно, что-то придумывать перед следующим матчем. Но все равно здорово, что выиграли.

– За счет чего сегодня победил "Салават Юлаев", чего не хватило "Югре"?

– Я не знаю, чем мы "взяли". "Югра" играла сегодня здорово. Они играли дисциплинировано и действительно упустили несколько шансов в контратаке. Я думаю, что у нас есть несколько игроков, которые могут решить исход матча в пользу команды. А их уровень, наверное, чуть выше, чем у ребят из "Югры". Но еще раз отмечу, что соперник играл очень здорово. Когда забиваешь, то говорить легко. Я могу сказать, и то, что нам повезло. Мы вышли, перешли на три звена, увеличили темп игры. Стали действовать быстрее и пропала нервозность.