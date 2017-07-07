Игорь Захаркин: "Точка зрения Кожевникова для меня ничего не значит"

Новый главный тренер "Югры" Игорь Захаркин в интервью "Спорт FM" подчеркнул, что не обращает внимания на мнения некомпетентных людей. По словам специалиста, такие эксперты должны отвечать за свои слова.

- Сейчас появляется много людей, которые сами тренерами не работали, не тренировали. Они говорят, что Захаркин чуть ли не шарлатан, непонятно, откуда пришел. Вы как к этому относитесь? - вопрос Захаркину.

- Я даже не слышал такого. Я не читаю, во-первых, таких людей, потому что я встречаюсь с большим количеством болельщиков, специалистов, зрителей, тренеров, с которыми у меня хороший нормальный диалог.

А то, что сказано, говорится людьми малообразованными или совсем не образованными, которые поиграли в хоккей и считают, что имеют право давать какие-то оценки. Кривое зеркало, перевернутый мир. Нужно понимать, что ты говоришь и отвечать за свои слова.

- А говорят еще, что у Захаркина без Быкова все равно ничего не получится. Такие мнения звучат от некоторых специалистов. Я даже могу назвать фамилии. Кожевников, например...

- Кожевникова назвать специалистом - это немножко забавно. Вы его слышите часто, возможно к нему часто обращаются журналисты, чтобы как-то иначе посмотреть. Для меня его точка зрения абсолютно ничего не значит. И поэтому назвать его специалистом для меня вообще никак. Играл в хоккей. Наверное, хороший был хоккеист. Как об игроке ничего плохого о нем сказать не могу. Быть два раза олимпийским чемпионом - это достижение.