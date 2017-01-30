Игорь Захаркин: "Сведберг сыграет с ЦСКА, а потом поедет домой отдыхать"

Главный тренер "Салавата Юлаева" Игорь Захаркин заявил, что клуб принял решение дать отдохнуть двум легионерам – форварду Линусу Умарку, который получил травму, и голкиперу Никласу Сведбергу после игры "регулярки" с ЦСКА. Матч против армейцев уфимцы проведут 3 февраля. На данный момент "Салават" идет на пятом месте в турнирной таблице Восточной конференции и имеет серию поражений из семи матчей.

– Мне сегодня Умарк смску прислал, просил отпустить его домой, – цитирует "БИЗНЕС Online" Захаркина. – Сказал, что вернется с новыми эмоциями. Он парень эмоциональный, для него это надо. Я думаю, что со СКА сыграет Гаврилов, с ЦСКА мы дадим шанс сыграть Сведбергу, после чего я его тоже отпущу домой на выходные.

Конфликт с Вайсфельдом? Здесь нет никаких конфликтов в том понимании, что вы имеете в виду. У нас очень рабочая обстановка. Просто мы по-разному смотрим на эту должность. Мне кажется, что генеральный менеджер, это ежедневная работа. У нас плохо играет вратарь, что должен делать в таком случае топ-клуб? Купить другого.