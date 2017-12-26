Игорь Захаркин: "Спасибо "Ак Барсу" за то, что он принял все меры для того, чтобы обелить имя Зарипова"

Бывший старший тренер сборной России Игорь Захаркин считает, что Данис Зарипов смог добиться снижения срока своей допинговой дисквалификации с 2 лет до 6 месяцев за счет грамотных действий руководителей.

Напомним, Международная федерация хоккея в июле отстранила игрока из-за положительной допинг-пробы. В ноябре срок его наказания был сокращен. 36-летний форвард подписал контракт с "Ак Барсом".

– Я думаю, всегда существуют юридические основания при грамотных действиях руководителей, – цитируют "Известия" Захаркина. – Как раз такой случай произошел с Зариповым. Если то, что обнаружили в организме Даниса, не является допинговым препаратом – соответствующий вердикт был принят. Очень важно, что хоккейная общественность его поддержала. И спасибо "Ак Барсу" за то, что он принял все меры для того, чтобы обелить имя Зарипова и снова дать ему играть.