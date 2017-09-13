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02:49 | Хоккей — КХЛ

Игорь Захаркин: "Следует извиниться перед болельщиками, за то, что у "Югры" нет характера"


Главный тренер "Югры"Игорь Захаркин после поражения от "Авангарда" в матче регулярного чемпионата КХЛ (0:7) извинился перед болельщиками за отсутствие характера у команды. Он уверен, что его коллектив мог сыграть лучше.

– Мне следует извиниться перед болельщиками, за то, что у команды нет характера и была плохо подготовлена к матчу, – цитирует пресс-служба клуба Захаркина. – Мы пропускали голы, неудачно сыграли в меньшинстве. Мы проигрывали с таким счетом! Нельзя сказать, что соперник совсем не давал нам играть. Мы могли залезть под ворота и сыграть лучше. Но получилось все безвольно. Мне было стыдно за нас и из-за этого я приношу извинения.

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http://ugra-hc.ru/press-tsenter/news.php?ELEMENT_ID=2533

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