Игорь Захаркин: "Следует извиниться перед болельщиками, за то, что у "Югры" нет характера"

Главный тренер "Югры"​ Игорь Захаркин после поражения от "Авангарда" в матче регулярного чемпионата КХЛ (0:7) извинился перед болельщиками за отсутствие характера у команды. Он уверен, что его коллектив мог сыграть лучше.

– Мне следует извиниться перед болельщиками, за то, что у команды нет характера и была плохо подготовлена к матчу, – цитирует пресс-служба клуба Захаркина. – Мы пропускали голы, неудачно сыграли в меньшинстве. Мы проигрывали с таким счетом! Нельзя сказать, что соперник совсем не давал нам играть. Мы могли залезть под ворота и сыграть лучше. Но получилось все безвольно. Мне было стыдно за нас и из-за этого я приношу извинения.