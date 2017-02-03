Игорь Захаркин: "Сейчас для "Салавата" главное – воскресить травмированных игроков"

Главный тренер "Салавата Юлаева" Игорь Захаркин после поражения от ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ (1:5) заявил, что ему не в чем упрекнуть своих игроков. Также он посетовал на силу соперника и отсутсвие ключевых игроков из-за травм.

– Парни сражались и делали все что могли, – отметил Захаркин. – Не смогли забросить шайбы, а соперник воспользовался всеми нашими возможностями. Поэтому нас так легко и переиграли.

– После пятой пропущенной шайбы напрашивалась замена вратаря.

– Такой мысли не было. Я совсем не знаю как играет этот вратарь. И я не думаю, что была проблема в Сведберге. Андрей Гаврилов выздоровеет и у нас будут два неплохих голкипера. У нас осталось два матча, которые необходимо выигрывать. Я думаю, парни справятся.

– Может быть команде впору сходить в церковь?

– Мы подумаем.

– После предыдущего матча вы говорили, что команда сделал шаг вперед. Сегодня шаг назад был?

– Я говорю, потому что вижу улучшения. Вот смотрите. Возьмем Капризова или Воробьева. Мальчишки 1997 года рождения. Они плохо сегодня играли? У Миши четыре шанса было шайбу забросить. Я не могу говорить, что он слабо сыграл. Он создал моменты. Плюс в том, что эти мальчишки играют на равных с командой ЦСКА. На всякий случай – соперник на втором месте в лиге идет. Поэтому считаю, что это хороший шаг вперед. Другое. У на сесть слабые места в линиях, и я вижу, почему эти места возникли. Мы ждем ребят, которые выйдут из лазарета в период подготовки. Два центральных точно вернутся. Нам сейчас нужно тщательно поработать. Это и есть позитив.



– Впервые за 12 лет "Салават Юлаев" на грани непопадания в плей-офф. Что делать?

– Главное – воскресить наших травмированных игроков. Нам нужны бомбардиры, нам нужно первое звено.



– Команде сегодня кричали с трибун "не позорьте наше имя". Ваши комментарии.

– Видимо, вы концентрируете внимание на выкриках болельщиков, а я – на управление командой.

– Выходные в связи с европаузой у команды будут?

– Да. Будет три выходных, а после мы начнем серьезно готовиться к следующим матчам. (Вадим АМИНОВ)