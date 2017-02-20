Игорь Захаркин: "Серия с "Ак Барсом"? Ребята знают возможности друг друга"

Главный тренер "Салавата Юлаева" Игорь Захаркин в преддверии старта плей-офф против "Ак Барса" заявил, что его подопечные готовы к серии с казанским клубом. Также специалист отметил, что тренерский штаб проведет совещание по поводу выбора голкипера на предстоящие матчи. Первый матч между командами состоится в Казани 22 февраля.

- Вы говорили, что специально готовились к "Ак Барсу" в предпоследнем матче регулярки, то есть и к первым матчам плей-офф уже тоже готовы?

- Не могу с этим согласиться, - цитирует сайт "Салавата Юлаева" Захаркина - Я смотрел последние матчи "Ак Барса" и видел значительные изменения в тактическом построении соперника. Сегодня мы попробовали тоже это дело подготовить. А в целом мы действительно играли с "Ак Барсом" много матчей и в прошлом сезоне, и в этом сезоне. Ребята знают возможности друг друга. Здесь очень важно состояние здоровья, психика, ментальная подготовка и функциональная готовность. Я думаю, по всем компонентам мы сейчас готовы.

- Когда ждать в играх Линуса Умарка?

- Самое главное, что его травма позволяет ему тренироваться и двигаться. Завтра он проведет еще одну тренировку. И мы вместе с врачом и Линусом определим стратегию его игр в плей-офф.

- Почему сегодня не было Лазарева и Гончарова?

- Плохо себя чувствуют. Хартикайнен и Соин? Это к врачу. Я не знаю. Со Степаном Хрипуновым все в порядке, это очень радует. Каждый игрок у нас на счету, Степан нам дает полное звено, длину скамейки.

- Кто из вратарей начнет серию?

- У нас еще будет отдельное совещание по поводу вратарей. У нас есть план.