Игорь Захаркин: "Сегодня у "Салавата" не было ни одного наигранного звена"

Главный тренер "Салавата Юлаева" Игорь Захаркин после победы над "Спартаком" (5:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ заявил, что причиной неудачного старта встречи стали необязательные удаления его подопечных. На данный момент "Салават" идет на пятом месте в турнирной таблице Восточной конференции, "Спартак" занимает 12-е место на "Западе".

– Мы тоже уже какой матч начинаем плохо, безобразно, – цитирует сайт КХЛ Захаркина. - Думается, что ребята хотят сыграть строго в обороне, не проигрывать единоборства. Это приводит к таким удалениям – совершенно глупым. Тем более, удаления опытных игроков – это странно. Сложность сегодняшнего матча была в том, что все четыре звена – вновь созданные. Не было ни одного наигранного звена. Если связка Капризова и Умарка играла до отъезда Кирилла на молодежный чемпионат мира, то теперь туда вошел Мертль. Мы видим, что у него быстрые руки, он быстро думает и занимает правильную позицию. Надеемся, что это дальше будет продолжаться.