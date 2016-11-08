Игорь Захаркин: "Сделаем все, чтобы подписать форварда из НХЛ"

Главный тренер "Салавата Юлаева" Игорь Захаркин подчеркнул, что клуб ведет переговоры с одним из форвардов, выступающих в НХЛ. По его словам, уфимцы сделают все, чтобы подписать этого нападающего.

- Просматриваете ли матчи НХЛ и может быть кого-то там приметили для усиления?

- Просматриваем и приметили. Сейчас мы вступаем в фазу переговоров, наш генеральный менеджер работает над этим. Что будет пока не знаю, потому что это не очень просто - получить игрока уже по ходу чемпионата. Но нам такой игрок нужен и мы сделаем все, чтобы он был у нас.

- Это центральный нападающий?

- Да, центральный нападающий. Вообще, это характерный игрок, у которого будет определенная роль. Мы стараемся усиливаться точечно, под конкретную задачу, игрок должен быть с определенными параметрами. Такой нам будет необходим в плей-офф.