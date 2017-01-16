Игорь Захаркин: "Салавату" пришлось очень много работать, чтобы вернуться в игру"

Главный тренер "Салавата Юлаева" Игорь Захаркин после гостевого поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от "Барыса" (3:4 ОТ) отметил, что после трех подряд пропущенных шайб команде пришлось очень много работать, чтобы вновь войти в игру. По словам специалиста, именно через такую игру приходит правильное понимание игровых позиций.

– Последние матчи складываются для нас очень сложно, – приводит пресс-служба "Барыса" слова Захаркина. – Нет очевидных ошибок, есть пограничные зоны. Когда не получается выигрывать, пропадает удача, теряется уверенность, команда пропускает.

Сегодня мы очень неплохо сыграли в первом периоде, забросили первый гол в неравных составах. А дальше – контратаки соперника, три броска – три гола. Пришлось очень много работать, чтобы вновь войти в игру. Нам не хватает терпения. Через такую работу и приходит правильное понимание игровых позиций. Сегодня, по сравнению с прошлым матчем, мы сделали маленький шаг вперед.