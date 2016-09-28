Игорь Захаркин: "Салавату" нужны очки"

Главный тренер "Салавата Юлаева" Игорь Захаркин признал, что его команда играла на результат в матче регулярного чемпионата КХЛ с новокузнецким "Металлургом" (3:0). Также специалист отказался комментировать удаление Кирилла Капризова.

– Нам нужны очки. Мы играем достаточно активно, но проигрываем много матчей, – цитирует пресс-служба уфимцев Захаркина. – Сегодня мы сыграли очень прагматично. Была задача выиграть, не важно, с каким счетом, но важно было при этом, чтобы наши нападающие умели правильно обороняться. Мы из-за ошибки нападающего упустили победу в последнем матче. Сегодня мы делали все для того, чтобы исправить эти ошибки. Я очень рад, что ребята были терпеливы, что нам удались эти заброшенные шайбы. Каждый гол сегодня был очень важен. Соперник не давал нам играть спокойно. Я благодарен парням, что мы сыграли дисциплинированно, прагматично, на результат.



– Согласны со штрафом Капризова?



– Удален, значит, так и есть. Я не буду обсуждать решения арбитров. Если они удалили, значит, там было нарушение. Сейчас посмотрим на видео, если не так, значит, пошлем в КХЛ наши претензии.

– Драфт отказов и матч в Нефтекамске взбодрили Артема Чернова?



– Возможно, любому хоккеисту нужна встряска. Если у нас что-то не получается, мы пытаемся различными путями идти для того, чтобы оптимизировать остальных хоккеистов. У нас ротация практически невозможна при таком количестве хоккеистов, которые у нас есть. Приходится искать искусственные способы для того, чтобы взбодрить хоккеистов.



– Новокузнецкий воспитанник Захар Арзамасцев серьезно прибавил по сравнению с предыдущим сезоном?



– Я думаю, что у Захара очень большой потенциал. Я ему сегодня показывал его коллегу и соклубника, который играет в НХЛ сейчас. Если Захар действительно захочет добиться вершин в хоккее и он будет так же серьезно работать, это будет очень высокого уровня защитник. Он здорово катается, чувствует игру, он умеет отдать правильный пас, правильно подключиться. У него есть практически все то, что необходимо современному защитнику: умение кататься спиной вперед, правильно выбирать позицию, смелость.