Игорь Захаркин: "Салавату" не хватало Капризова и Воробьева, они игроки основного состава"

Главный тренер "Салавата Юлаева" Игорь Захаркин заявил, что кризис команды связан с отсутствием нападающих Кирилла Капризова и Михаила Воробьева. Оба игрока выступали на молодежном чемпионате мира в Канаде с 26 декабря по 5 января и помогли российской сборной занять третье место. В текущем сезоне регулярного чемпионата КХЛ 19-летний Капризов набрал 30 (15+15) очков в 37 встречах, на счету 20-летнего Воробьева 9 (3+6) баллов в 36 играх.

– Теему Хартикайнен, скорее всего, у нас выбыл на 4-6 недель, – цитирует сайт "Салавата" Захаркина. – Возвращение игроков из Канады? Нам действительно этих ребят не хватало, они являются игроками основного состава. У нас без них в сентябре была очень сложная, практически безголевая игра, и у нас то же самое получилось в декабре-январе, когда их не было. Поэтому все очень рады, они очень хорошо вошли в команду. Чувствуется, что молодежь. Вот этот задор, улыбки появились в раздевалке. Это очень здорово, хорошая атмосфера. Я надеюсь, что завтра ребята выйдут, сыграют и взбодрят наш коллектив по-настоящему, потому что нам эта встряска необходима сейчас.

Связан ли кризис с отсутствием молодых игроков? Абсолютно, потому что Кирилл Капризов играет в первой бригаде большинства. Миша Воробьев – основной игрок третьей линии. Иногда они играют вместе. Кроме того, мы знаем, что Кирилл – второй бомбардир команды. Конечно, это очень важная потеря. Макдэвида в НХЛ не отпускают же в сборную, он сейчас вообще главный бомбардир лиги. Эти ребята были очень важны для нашей команды и тогда, и сейчас, когда то же самое произошло. Как бы хорошо команда ни играла, в последнем матче против "Лады" мы, по-моему, сделали 38 бросков, но голов-то нет. То есть команда работает, но нужны снайперы, которые умеют делать результат.