Игорь Захаркин: "Салават Юлаев" победил, но принципиальных изменений в его игре нет"

Главный тренер "Салавата Юлаева" Игорь Захаркин после победы над "Адмиралом" (4:2) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ подчеркнул, что в игре его команды не было принципиальных изменений по сравнению с предыдущими встречами. Этой победой уфимцы прервали серию из четырех поражений кряду.

– На самом деле, у нас мало что изменилось. Мы сыграли неплохо, забросили шайбы. Первые два периода все шло хорошо. Но в третьем периоде опять увидели ненужные удаления, слабую отработку в меньшинстве. Мы остались на тех же позициях, на которых были.

– Что вообще можете сказать по итогам домашней серии?

– Сложилось мнение, и вполне справедливое, что "Салават" неудачно играет, теряет очки в домашней серии. Сейчас важнее качество игры. Многие команды его ищут. И спортивная составляющая важна – очки нужно набирать. На длинной дистанции важно с первых туров качество игры. Важно, что ребята понимают, что они делают. Чтобы была гармония между линиями. Мы делаем большое количество бросков. Есть моменты, но была плохая реализация. Но ведь когда-то это пройдет. Хоккеисты у нас квалифицированные. Лисин вот никогда не попадал, а теперь попал над плечом голкипера. Мы сегодня рады, что взяли три очка. Но принципиально ничего не изменилось по сравнению с предыдущими матчами. Да, мы неудачно сыграли в домашней серии. Но качество игры и отдача ребят не могут не радовать. Это позволяет смотреть с оптимизмом в будущее. (Вадим АМИНОВ)