Игорь Захаркин: "Салават Юлаев" несерьезно отнесся к матчу с "Куньлунем"

Главный тренер "Салавата Юлаева" Игорь Захаркин после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Куньлуня" (2:3) отметил, что его команда плохо подготовилась к сегодняшнему поединку. По его словам, китайская команда в первом периоде могла забить больше, чем одну шайбу.

- Мы, безусловно, провалили первый период, - приводит пресс-служба "Салавата Юлаева" слова Захаркина. - Здесь не нужно искать объяснения в разнице часовых поясов, здесь просто невнимательность, плохая подготовка, отсюда ненужные удаления. Это еще хорошо, что мы так мало пропустили в первом периоде. Как бы потом мы ни пытались, что бы ни создавали, это все не считается, если шайба не пересекает линию ворот. Другими словами, нужно намного серьезнее готовиться к любому поединку. У нас предыдущий матч удачно сложился с двумя шайбами за 19 секунд, и сегодня мы сравняли, но это неправильно. Нужно играть методично, серьезно и уважать соперника от первой до последней минуты.