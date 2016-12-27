Игорь Захаркин: "Салават Юлаев" находится в периоде разбалансировки"

Главный тренер "Салавата Юлаева" Игорь Захаркин после поражения от "Лады" (4:6) в матче регулярного чемпионата КХЛ заявил, что усталость игроков стала причиной неудачного результата команды. Уфимцы занимают пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, "Лада" идет на 12-й строчке.

– Матч получился странным для нашей команды, потому что мы были не хуже "Лады" в первом периоде, но проигрывали в три шайбы, – цитирует сайт "Салавата Юлаева" Захаркина. – Я думаю, что мы сейчас находимся в таком периоде разбалансировки. Мы думали, что игровая практика поможет иностранным хоккеистам, которые выступают за свои сборные, быть в игровом тонусе, но мы видим, что пока это не соответствует нашим ожиданиям.

В то же время у наших ребят, которые серьезно тренировались, я не вижу пока той легкости, на которую мы рассчитывали. Поэтому нам нужно набраться терпения и выйти на тот уровень, на котором мы можем выступать, и играть так, как мы умеем. Нужно время.