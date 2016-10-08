Игорь Захаркин: "Салават" ведет активную работу на трансферном рынке"

Главный тренер "Салавата Юлаева" Игорь Захаркин после победы над "Трактором" (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что команда научилась играть на результат. По словам наставника, работа на трансферном рынке ведется очень активно.



– В трудную минуту лидеры взяли игру на себя, забили решающие шайбы. Очень здорово, что команда, я думаю, научилась терпеть, играть на результат. Это, наверное, самое главное достижение сегодняшнего матча, – цитирует Захаркина официальный сайт "Салавата".



– Ожидать ли в ближайшее время усиления и как обстоят дела с лазаретом?



– Это по-прежнему болезненный вопрос для меня. Я знаю приблизительные сроки, знаю, что парни стараются ускорить процесс, но природу не обманешь. Я не хочу, чтобы у нас были рецидивы в команде, поэтому стратегически для нас важно, чтобы ребята выздоровели. Нужно время. А работа на трансферном рынке ведется очень активно.



– Какие шансы у Гаврилова стать основным вратарём команды?



– В любой команде любой тренер, наверное, думает, что у него хорошая вратарская бригада. Очень здорово, что у Гаврилова получилась такая замечательная серия. Я думаю, что теперь мы можем с полным основанием говорить, что у нас два хороших вратаря. Я по-прежнему считаю, что Сведберг – вратарь достаточно высокого уровня. В ближайшее время нужно начинать давать играть и Никласу. Потом надо будет стратегически определиться, кто сколько матчей будет играть и перед плей-офф мы определимся, кто у нас первый вратарь.



– Прокомментируйте ситуацию с центром-легионером, которого, по слухам, клуб ищет, и Андреасом Энгквистом, про которого говорят, что у него всё очень серьёзно…



– С ним непростая ситуация, когда его ждать, я не знаю. Слухи не хочу комментировать, мы действительно смотрим, какие возможности есть у нас в стране, за рубежом, чтобы усилить центральную линию. Нам, безусловно, это нужно делать, понятно, что у нас даже процент вбрасываний упал только из-за того, что крайнему нападающему тяжело играть на этой позиции, он ещё её иногда теряет. Мы видим эту проблему и пытаемся активно ее решить.